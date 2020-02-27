اعلنت وزارة الداخلية، الخميس، عن ايقاف العمل باصدار المستمسكات الثبوتية في جميع الدوائر ببغداد والمحافظات.
وقالت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "مدير عام الأحوال المدنية والجوازات والإقامة اللواء الحقوقي نشات ابراهيم الخفاجي قرر ايقاف العمل بإصدار المستمسكات الثبوتية في جميع دوائر المديرية في بغداد والمحافظات ابتداء من يوم الاحد الموافق الاول من اذار المقبل ولمدة سبعة ايام".
واضاف ان "ذلك جاء حفاظا على سلامة المواطنين والتزاماً بتوجيهات لجنة الأمر الديواني ٥٥ لسنة ٢٠٢٠، ونظراً لما تشهده دوائر الاحوال المدنية والجوازات والاقامة من زخم بشري، وللوقاية مو انتشار فايروس كورونا"، مشيرا الى انه "يستنثى من ذلك الحالات الإنسانية والحرجة".
كانت هذه تفاصيل خبر الجنسية توقف العمل باصدار المستمسكات الثبوتية في جميع الدوائر ببغداد والمحافظات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.