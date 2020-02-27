الصحة تعلن تسجيل اصابة جديدة بكورونا في كركوك

اعلنت وزارة الصحة، الخميس، عن تسجيل اصابة حالة جديدة بكورونا في كركوك، فيما اكدت اتخاذ كافة الاجراءات المطلوبة للتعامل مع الحالة والملامسين وحسب اللوائح الصحية العالمية.
وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "تم اكتشاف حالةً جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد في محافظة كركوك لرجل يبلغ من العمر ٥١ سنة كان قد عاد للعراق من ايران في وقت سابق"، مبينا انه "تم متابعته من قبل مفارز وزارة الصحة وأُخذت له العينات لإجراء الفحوصات المختبرية المطلوبة بعد الحجر عليه".
واضاف "تبين ان نتيجة الفحوصات المختبرية موجبة وهو حالياً في احدى المستشفيات الخاصة لمتابعة وضعه الصحي"، لافتا الى "اتخاذ كافة الاجراءات المطلوبة للتعامل مع الحالة والملامسين وحسب اللوائح الصحية العالمية".
ودعا البدر "كافة المؤسسات والمواطنين الى الالتزام بالتوجيهات التي تصدر عن خلية الازمة الوزارية ولجنة الامر الديواني رقم ٥٥ لسنة ٢٠٢٠ لمواجهة مرض فيروس كورونا المستجد".
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