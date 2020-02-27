الصحة تدعو لإنهاء التجمعات في جميع انحاء العراق: الفايروس قاتل

دعا الوكيل الفني لوزارة الصحة حازم عبد الرزاق الجميلي، الخميس، الى انهاء التجمعات في جميع انحاء العراق، مؤكدا بالقول "الفايروس قاتل"،
وقال الجميلي في حديث لبرنامج "المحايد" الذي تبثه السومرية الفضائية، إن "الالاف دخلوا العراق عبر المنافذ الحدودية، ومن المحتمل أن هؤلاء يحملون الفايروس"، منوها الى أنه "لايوجد مؤسسة تستوعب هذه الاعداد الهائلة".
وأضاف الجميلي، أن "الفرق الصحية موجودة في المنافذ الحدودية على مدار 24 ساعة، ومنظمة الصحة العالمية يحضرون معنا في الاجتماعات وحسب اللوائح، ونحن نعطي النصائح والتوجيهات لاسيما فيما يخص منع التجمعات"، مشددا بالقول "الفايروس قاتل ونرجو انهاء التجمعات في انحاء العراق كافة".
وأضاف الجميلي، أن "الفرق الصحية موجودة في المنافذ الحدودية على مدار 24 ساعة، ومنظمة الصحة العالمية يحضرون معنا في الاجتماعات وحسب اللوائح، ونحن نعطي النصائح والتوجيهات لاسيما فيما يخص منع التجمعات"، مشددا بالقول "الفايروس قاتل ونرجو انهاء التجمعات في انحاء العراق كافة".
ودعا الجميلي، المراجع الدينية والاوقاف الى "منع اي تجمع فأي تجمع خطر وممكن ان ينقل المرض"، مؤكدا أن "في النجف وكركوك تم منع التجمع".
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