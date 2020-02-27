اعلنت ايطاليا، الخميس، عن وفاة ثلاثة أشخاص جدد متأثرين بإصابتهم بفيروس كورونا. وبحسب "سكاي نيوز عربية"، فإن "إيطاليا تعلن وفاة ثلاثة أشخاص جدد متأثرين بإصابتهم بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 17". وكان مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس أكد، اليوم الخميس، أن القلق الأكبر الآن ناجم عن انتشار فيروس كورونا الجديد خارج الصين، محذرا من احتمال تحوله إلى وباء عالمي.

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