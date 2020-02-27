العراق يودع بطولة العرب للشباب بخسارته أمام مصر

رياضة 2020-02-27 | 18:22 4,101 مشاهدة ودع منتخب شباب العراق، بطولة العرب لكرة القدم بخسارته أمام مصر في ربع نهائي المسابقة. المباراة التي أقيمت على استاد الامير محمد بن فهد في السعودية ، سجل هدفها الوحيد اللاعب محمود صابر في الدقيقة 71. وستواجه مصر منتخب السنغال في نصف نهائي المسابقة. المحرر: محمد خليل

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