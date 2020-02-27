كشف مدير صحة الكرخ جاسب لطيف الحجامي، الخميس، عن قيام بعض مدراء الوحدات الإدارية بالتحريض على طرد المواطنين العراقيين المشتبه بإصابتهم بفايروس كورونا خارج مستشفيات دائرتنا خوفا على أنفسهم وعوائلهم، مهددا بذكر اسماءهم وفضحهم. وقال الحجامي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "بعض مدراء الوحدات الإدارية يحرضون على طرد المواطنين العراقيين المشتبه بإصابتهم بالمرض او المحجورين خارج مستشفيات دائرتنا خوفا على أنفسهم وعوائلهم، واذا تمادوا في ذلك سوف اذكر اسماءهم وافضحهم".



وأضاف الحجامي، "تعلموا من منتسبي الصحة الأبطال نساء ورجال الذين يتسابقون في خدمة ابناء وطنهم الذين ابتلاهم الله بالمرض بلا خوف ولا تردد".

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كانت هذه تفاصيل خبر مدير صحة الكرخ يهدد بفضح موظفين ساهموا بطرد مشتبه بإصابتهم بكورونا من المستشفيات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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