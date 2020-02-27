'كورونا'.. الصحة العالمية تحذر من احتمال تحول الفيروس إلى وباء عالمي

أكد مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، أن القلق الأكبر الآن ناجم عن انتشار فيروس كورونا الجديد خارج الصين، محذرا من احتمال تحوله إلى وباء عالمي.
ودعا الدول كافة إلى "اغتنام الفرصة التي لا تزال متاحة حتى الآن وتفعيل جهود مكافحة الفيروس والتحرك بحسم وسرعة من أجل كبح جماحه".
وأضاف: "ما يحدث في إيران وإيطاليا وكوريا الجنوبية يظهر لنا مدى خطورة الفيروس".
وشدد على أهمية اتخاذ "التدابير الصحيحة" لمكافحة الفيروس على غرار ما تم فعله في الصين، وأكد أن عددا من الدول منها بلجيكا وكمبوديا والهند ونيبال والفلبين وروسيا وفيتنام، نجحت في منع تمدد الفيروس فيها منذ تسجيل أولى الإصابات على أراضيها.
وأضاف: "تختلف هذه الدول عن بعضها، لكنها أثبت أن الإجراءات الحاسمة الاستباقية يمكن أن تمنع تفشي الفيروس".
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