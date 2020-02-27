تنشر الخليج 365، وثائق كشف عنها النائب عن تحالف الفتح عدي عواد، تتضمن موافقة وزارتي العمل والصحة بشمول معيل مرضى (الثلاسيميا، فقر الدم المنجلي، الامراض النزيفية) برواتب الرعاية الاجتماعية. وادناه نص الوثائق:

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كانت هذه تفاصيل خبر بالوثائق.. استحصال موافقة العمل والصحة لشمول معيلي المرضى برواتب الرعاية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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