تسجيل حالة إصابة ثالثة بفيروس كورونا في لبنان لشخص إيراني

وأفاد بيان الوزارة بأن الشخص الإيراني المصاب من مواليد 1943، وقد قدم إلى لبنان على متن طائرة من إيران حطت في مطار رفيق الحريري صباح 24 فبراير الجاري.

ولفتت الوزارة إلى أنه تم إحضار المصاب من منزله عبر "الصليب الأحمر اللبناني" فور ظهور أعراض بسيطة عليه، وهو حاليا في غرفة العزل في مستشفى الحريري الجامعي وحالته "مستقرة".