تسجيل اصابة خامسة بفيروس كورونا في عُمان

أعلنت وزارة الصحة العمانية، الخميس، عن تسجيل اصابة خامسة بفيروس كورونا. وقالت الوزارة في خبر عاجل نقلته وسلة اعلام عربية، إنه تم "تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا لحالة مرتبطة بالسفر إلى إيران".

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