تسجيل خمس حالات اختناق بتجدد الاشتباكات قرب الخلاني

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "الاشتباكات تجددت، اليوم، بالقرب من ساحة الخلاني وسط العاصمة بغداد".

وأضاف المصدر الذي فضل عدم الكمشف عن اسمه، أن "القوات الأمنية تطلق القنابل المسيلة للدموع بشكل متقطع، ما ادى الى "تسجيل خمس حالات اختناق بين صفوف المتظاهرين".