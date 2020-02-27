تسجيل خمس حالات اختناق بتجدد الاشتباكات قرب الخلاني

أفاد مصدر أمني، الخميس، باصابة خمس متظاهرين في حالة اختناق نتيجة الغازات المسيلة للدموع في ساحة الخلاني وسط العاصمة بغداد.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "الاشتباكات تجددت، اليوم، بالقرب من ساحة الخلاني وسط العاصمة بغداد".
وأضاف المصدر الذي فضل عدم الكمشف عن اسمه، أن "القوات الأمنية تطلق القنابل المسيلة للدموع بشكل متقطع، ما ادى الى "تسجيل خمس حالات اختناق بين صفوف المتظاهرين".
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