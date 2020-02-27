وصول اسماء المرشحين للمناصب الوزارية الى البرلمان

افاد مصدر برلماني، الخميس، بوصول اسماء المرشحين للمناصب الوزارية الى البرلمان. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "اسماء المرشحين للمناصب الوزارية في الحكومة الجديدة وصلت الى مبنى البرلمان".



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