وصول اسماء المرشحين للمناصب الوزارية الى البرلمان

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افاد مصدر برلماني، الخميس، بوصول اسماء المرشحين للمناصب الوزارية الى البرلمان.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "اسماء المرشحين للمناصب الوزارية في الحكومة الجديدة وصلت الى مبنى البرلمان".
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