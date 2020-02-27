افاد مصدر برلماني، الخميس، ان مجلس النواب اجل عقد جلسته نصف ساعة. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "مجلس النواب اجل عقد جلسته الاستثنائية نصف ساعة". واضاف المصدر ان "سبب تاجيل عقد الجلسة هو لعدم اكتمال النصاب القانوني لها".



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مجلس النواب يؤجل عقد جلسته نصف ساعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.