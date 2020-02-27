محمد علاوي يصل مبنى البرلمان

وصل رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، الخميس، الى مبنى البرلمان. وقال مراسل الخليج 365، ان رئيس الوزراء المكلف محمد علاوي وصل قبل قليل الى مبنى البرلمان. Advertisements واضاف ان النائب الاول لرئيس البرلمان حسن الكعبي كان في استقبال علاوي.

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