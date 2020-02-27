بالصور.. قاعة مجلس النواب الان

تنشر وكالة الخليج 365، صورا من داخل قاعة مجلس النواب والتي تظهر فيه خلوها من النواب. فيما اظهرت احدى الصور كافيتريا البرلمان وهو شبه خال من النواب. وجاء ذلك وسط ترجيحات بعدم انعقاد جلسة اليوم المخصصة للتصويت على حكومة رئيس الوزراء المكلف محمد علاوي، بسبب خلافات سياسية بشأنها. Advertisements

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