كتل سياسية غير مقتنعة بالبرنامج الحكومي لعلاوي وترفض التشكيلة الوزارية

كشف مصدر سياسي، ان عددا من الكتل غير مقتنعة بالبرنامج الحكومي الذي قدمه رئيس الوزراء المكلف محمد علاوي، فيما اشار الى ان هذه الكتل رفضت التشكيلة الوزارية.

وقال المصدر انه "بالتوازي مع حوارات رئيس الوزراء المكلف محمد علاوي مع بعض الكتل، عقدت كتل أخرى اجتماعات فيما بينها، واتفق بعضها على رفض تشكيلة علاوي الوزارية"، لافتا الى ان "هذه الكتل شددت على أهمية توفر حكومة توافقية".

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وأكد المصدر أن "الكتل لم تقتنع بالبرنامج الحكومي ولا آلية اختيار الوزراء"، مشيراً إلى أن "لحدى الكتل تراجعت عن موقفها الداعم لحكومة علاوي واعتبرت التشكيلة الوزارية غير مستقلة وعلى خلاف ما تعهد به رئيس الوزراء المكلف".

وتابع ان "الاجتماعات ما تزال متواصلة بين رئيس الوزراء المكلف محمد علاوي وباقي القوى السياسية وقد أبدى علاوي استعداداً لتغيير الوزراء الذين أثارت حولهم الكتل اعتراضات بسبب العمر أو الخلفية السياسية".