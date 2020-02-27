الخنجر: لن نحضر جلسة منح الثقة لحكومة علاوي لعدم قناعتنا بتشكيلتها

وقال الخنجر في تغريدة له على موقع "تويتر"، " لن نحضر اليوم جلسة منح الثقة لحكومة السيد محمد علاوي؛ لعدم قناعتنا بالتشكيلة التي قدمها".

واعتبر الحنجر، أن التشكيلة "تضم أشخاصًا غير مؤهلين، او مرتبطين بأحزاب، أو مرشحي ترضية لبعض الاطراف"، داعيا "الرئيس المكلف لتعديل كابينته"، مشددا "لن نكون شهود زور أمام الشعب".



وكان رئيس المشروع العربي خميس الخنجر أكد، في حديث لبرنامج المناورة على قناة السومرية امس الاربعاء، أن المشروع لن يصوت على حكومة محمد توفيق علاوي بدون موافقة الكرد وحل الاشكاليات الموجود الاخرى، مشيراً الى أن الكتل الداعمة لعلاوي بينها خلافات وارباك وهناك صعوبة بتشكيل الحكومة القادمة.

ومن المقرر ان يعقد مجلس النواب العراقي اليوم الخميس جلسة استثنائية للتصويت على منح الثقة للتشكيلة الحكومية التي قدمها رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي.

