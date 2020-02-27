بابليون: لن نصوت لمن تجاهل صرخات وتضحيات التحرير

اعلنت كتلة بابليون النيابية، امتناعها عن التصويت لمنح الثقة لحكومة علاوي في جلسة اليوم، مشيرة الى أن هذه الحكومة تجاهلت "صرخات وتضحيات المتظاهرين في ساحة التحرير".

وقالت نائب رئيس كتلة بابليون النيابية بيداء سليمان، في حديث لـ الخليج 365، "اكراماً لدماء شهداء الساحات سوف لن نصوت لمن تجاهل صرخات وتضحيات التحرير". وقالت نائب رئيس كتلة بابليون النيابية بيداء سليمان، في حديث لـ الخليج 365، "اكراماً لدماء شهداء الساحات سوف لن نصوت لمن تجاهل صرخات وتضحيات التحرير". ومن المقرر ان يعقد مجلس النواب العراقي اليوم الخميس جلسة استثنائية للتصويت على منح الثقة للتشكيلة الحكومية التي قدمها رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي.



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