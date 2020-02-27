نائب يرجح تأجيل جلسة البرلمان الى مابعد الساعة الرابعة اليوم

رجح النائب عن الحكمة جاسم البخاتي، الخميس، تأجيل جلسة البرلمان الى مابعد الساعة الرابعة من عصر اليوم.
وقال البخاتي في حديث لـ الخليج 365، ان "من المتوقع تأجيل جلسة البرلمان الى مابعد الساعة الرابعة اليوم".
واضاف ان "ذلك جاء لحين اكتمال الحوارات وانضاج المواقف السياسية نتيجة لاستمرار الحوارات والاجتماعات داخل الكتل من جهة وبين كتل واخرى من جهة ثانية".
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