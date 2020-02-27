نائب يطالب باحالة المتسبب بدخول 'كورونا' إلى بغداد وفق 4 ارهاب

طالب عضو في لجنة الصحة النيابية، اليوم الخميس، باحالة من تسبب بدخول الحالة المصابة بمرض "كورونا" إلى بغداد وفق قانون "4 ارهاب"، مشيراً إلى أن الشخص المصاب دخل البلاد دون فحص طبي.
وطالب الموسوي، خلية الازمة المشكلة بامر رئاسة مجلس الوزراء "بالتحقيق في موضوع دخول الحالة المرضية الموجبة المصابة بمرض فايروس كورونا الى بغداد".
وشدد الموسوي، على "احالة من تسبب بدخولها بدون فحص طبي وتدقيق، الى التحقيق والقضاء وحسب قانون ٤ ارهاب لانه عرض حياة الملايين من العراقيين لتهديد امنهم وصحتهم".
واعلنت وزارة الصحة، في وقت سابق اليوم الخميس، عن تسجيل اول حالة اصابة بفايروس كورونا في بغداد، مشيرا الى دخوله البلاد قادما من ايران.
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