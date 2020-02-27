نائب يطالب باحالة المتسبب بدخول 'كورونا' إلى بغداد وفق 4 ارهاب

وقال النائب جواد الموسوي، في حديث لـ الخليج 365، إن موضوع دخول شخص مصاب بفيروس كورونا الى البلاد "يجب ان لا يمر مرور الكرام".

وطالب الموسوي، خلية الازمة المشكلة بامر رئاسة مجلس الوزراء "بالتحقيق في موضوع دخول الحالة المرضية الموجبة المصابة بمرض فايروس كورونا الى بغداد".



وشدد الموسوي، على "احالة من تسبب بدخولها بدون فحص طبي وتدقيق، الى التحقيق والقضاء وحسب قانون ٤ ارهاب لانه عرض حياة الملايين من العراقيين لتهديد امنهم وصحتهم".

واعلنت وزارة الصحة، في وقت سابق اليوم الخميس، عن تسجيل اول حالة اصابة بفايروس كورونا في بغداد، مشيرا الى دخوله البلاد قادما من ايران.