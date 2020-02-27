شرطة النجف توجه بعدم استخدام البصمة الإلكترونية حفظا على صحة المنتسبين

أعلنت مديرية شرطة محافظة النجف والمنشآت عن تنفيذ توجيه قائد شرطة النجف العميد فائق فليح الفتلاوي بإيقاف العمل بالبصمة الالكترونية. وقالت المديرية، في بيان، إنه "من أجل الحفاظ على صحة جميع الضباط والمنتسبين أمر قائد الشرطة بإيقاف العمل بالبصمة الإلكترونية لحين انتهاء الإجراءات الوقائية التي حددتها الجهات الصحية واعتماد سجل الحضور والغياب للجميع".



وبينت أن "شرطة النجف اتخذت اجراءات وقائية وحسب أوامر قائد الشرطة بتوجيه الجميع باعتماد الإجراءات الصحية الوقائية الاحترازية ضد فايروس كورونا وارتداء الكمامات".

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