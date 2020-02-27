مصرع شخص بحادث جنوب بغداد والدفاع المدني يتدخل 'صور'

افاد مصدر امني، الخميس، بأن شخصا لقي مصرعه بحادث جنوب بغداد، فيما تدخل الدفاع المدني لاخراج الجثة.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "حادث سير وقع على الطريق السريع - بغداد - بصرة والمار بقضاء سومر بعد انقلاب عجلة مدنية وسقوطها في احد الانهر، ما ادى الى مصرع احد الاشخاص".

واضاف ان "فرق الدفاع المدني تمكنت من انتشال الجثة بوقت قياسي ومهنية عالية باستخدام اجهزة القطع والفصل ومعدات الإنقاذ الأخرى وتسليمها إلى الطب العدلي وفق الإجراءات القانونية"، مشيرة الى انه "تم العثور على مبلغ قدره سبعة ملايين دينار، حيث تم تسليمها إلى مفارز الطرق الخارجية المرابطة هناك بوصل اصولي".

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