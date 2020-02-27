توضيح من صحة الكرخ بشأن الشاب المصاب بـ'كورونا' في بغداد

وقال مدير صحة الكرخ جاسب الحجامي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "زرت قبل قليل مستشفى الفرات العام حيث مكان حجر الشاب المصاب بفايروس كورونا".

وأضاف الحجامي، أن "الشاب بحالة جيدة جداً، ودرجة حرارته طبيعية، واختفت اغلب الأعراض المرضية منه، وشهيته للطعام جيدة جداً ولا توجد أية نسبة خطورة على حياته".