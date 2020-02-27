اليابان تطور تكنولوجيا جديدة للكشف عن فيروس كورونا في أقل من 30 دقيقة

أعلن معهد كاناغاوا للمحافظة على الصحة العامة ومعهد البحوث التابع للحكومة اليابانية اليوم الخميس، أنهما قاما بتطوير تقنية للكشف عن فيروس كورونا الجديد في مدة من 10 إلى 30 دقيقة فقط.
وقال يوجي كورويوا، عمدة محافظة كاناغاوا، شرق اليابان، في مؤتمر صحفي اليوم، إنه سيسعى للحصول على دعم خاص من الدولة حتى يمكن استخدام التكنولوجيا الجديدة، التي لا تزال في مرحلة البحث، على نطاق واسع.
ويستغرق تفاعل سلسلة البوليميريز، أو طريقة اختبار PCR، والتي تستخدم على نطاق واسع في الوقت الحاضر، من ساعة إلى ساعتين قبل توفر النتائج.
تتوافق التكنولوجيا المطورة حديثًا على الأقل مع PCR من حيث دقة نتائج الاختبار ، وفقًا لماحفظة والمعهد.
وأكدت المعاهد صحة الطريقة الجديدة باستخدام عينات فيروس كورونا الجديد كوفيد-19 التي تم جمعها من أشخاص كانوا على متن السفينة دايموند برنسيس السياحية، والتي خضعت للحجر الصحي في ميناء يوكوهاما في المحافظة. وقد تم العثور على مئات الأشخاص الذين كانوا على متن السفينة مصابين بالفيروس الذي بدأ في الصين.
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