حصلت الخليج 365، على وثيقة تتضمن تقديم رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي طلباً إلى السفير البريطاني في العراق ستيفين هيكي، للتخلي عن جنسيته البريطانية.

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كانت هذه تفاصيل خبر بالوثيقة.. محمد علاوي يقدم طلباً للسفير البريطاني من أجل التخلي عن جنسيته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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