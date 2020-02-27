اعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الخميس، رصد 43 حالة مؤكدة بفيروس كورونا في الكويت، مشيرة الى أن جميع الحالات المسجلة حتى الآن هي لأشخاص قدموا من إيران.
يتبع..
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