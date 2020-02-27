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فيسبوك تحظر إعلانات علاج أو الوقاية من فيروس كورونا

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أكدت فيسبوك أنها ستحظر عرض أية إعلانات تدّعي أنها توفر علاجات لعدوى فيروس الكورونا، وذلك ضمن جهودها لمكافحة المعلومات المضللة.
وكانت فيسبوك وانستجرام قد بدأت حربهما على المحتوى المضلل المتعلق بالفيروس منذ يناير الماضي، لكنها الآن وضعت سياسة واضحة وصارمة تجاه حظر إعلانات تقول أنها تحوي علاجات للكورونا وخاصة إن كانت تحمل طابع السرعة مثل الكمية المحدودة أو تضمن الوقاية من المرض أو علاجه.

ولم تكتف فيسبوك بحظر هذه الأمور على مستوى الإعلانات، بل كذلك ضمن قسم المتجر فإنها ستحظر إدراج أية أدوية وعلاجات لفيروس الكورونا.

واتخذت العديد من الشركات التقنية الأميركية مواقف مشابهة، ففي الأمس حذرت أمازون من أنها ستزيل من المتجر أية منتجات تدعي أنها تعالج أو تشفي من فيروس الكورونا.

بنفس الوقت أصبحت جوجل تعرض نتائج بحث حول الأخبار وآخر المعلومات المتعلقة بالفيروس من مصادر تابعة لمنظمة الصحة العالمية وغيرها من المؤسسات الرسمية والمصادر الموثوقة.

وتتعاون فيسبوك مع سلطات صحية رسمية حول العالم لمراقبة المحتوى المنشور على الشبكة وتقييمه وإزالة أي محتوى تراه غير صحيح ومضلل حتى تمنع انتشاره.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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