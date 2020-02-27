أكدت فيسبوك أنها ستحظر عرض أية إعلانات تدّعي أنها توفر علاجات لعدوى فيروس الكورونا، وذلك ضمن جهودها لمكافحة المعلومات المضللة.
ولم تكتف فيسبوك بحظر هذه الأمور على مستوى الإعلانات، بل كذلك ضمن قسم المتجر فإنها ستحظر إدراج أية أدوية وعلاجات لفيروس الكورونا.
واتخذت العديد من الشركات التقنية الأميركية مواقف مشابهة، ففي الأمس حذرت أمازون من أنها ستزيل من المتجر أية منتجات تدعي أنها تعالج أو تشفي من فيروس الكورونا.
بنفس الوقت أصبحت جوجل تعرض نتائج بحث حول الأخبار وآخر المعلومات المتعلقة بالفيروس من مصادر تابعة لمنظمة الصحة العالمية وغيرها من المؤسسات الرسمية والمصادر الموثوقة.
كانت هذه تفاصيل خبر فيسبوك تحظر إعلانات علاج أو الوقاية من فيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.