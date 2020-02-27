أعلن مصرف الرافدين اليوم الخميس، عن توزيع رواتب عدد من وزارات ومؤسسات الدولة عن طريق أدوات الدفع الإلكتروني.

وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان، تلقت الخليج 365، نسخة منه، إنه تم توزيع رواتب موظفي بعض وزارات ومؤسسات الدولة من الذين تم توطين رواتبهم لدىالمصرف ومن حاملي البطاقة الالكترونية الماستر كارد.



واشار الى ان المصرف مستمر بصرف الرواتب وفق سياقات ومواعيد محددة.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الرافدين يعلن صرف رواتب موظفي وزارات الدولة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.