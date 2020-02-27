أقوى اقتصادات العالم .. العراق في المرتبة الرابعة عربيا

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يظهر مؤشر الناتج المحلي الإجمالي (GDP) القيمة السوقية النقدية لجميع السلع والخدمات التي يتم إنتاجها داخل بلد ما خلال فترة محددة، إذ يساعد هذا المؤشر في تقديم لمحة سريعة عن اقتصاد البلد.
يُذكر أن الصين شهدت معدل نمو اقتصادي قدره 9.52 % بين عامي 1989 و 2019. بينما تمتلك اليابان ثالث أكبر اقتصاد في العالم بإجمالي ناتج محلي يبلغ 5.5 تريليون دولار.
عربيا جاءت السعودية بالمرتبة 19 عالميا والأولى عربيا، بإجمالي ناتج محلي قدره 790.6 مليار دولار أمريكي، في حين جاءت الإمارات بالمرتبة الثانية عربيا والمرتبة 30 عالميا، بينما احتلت مصر المرتبة الثالثة عربيا والمرتبة 42 عالميا. في حين جاء العراق وقطر بالمرتبتين الرابعة والخامسة عربيا على التوالي.
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