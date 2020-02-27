الاعرجي: الكتل السياسية ستدخل اليوم صراع كسر الإرادات

وقال الاعرجي، في تغريدة له على "تويتر"، إن "أغلبُ العراقيين ينتظرون اليوم جلسة مجلس النواب، متأملين الإعلان عن حكومةٍ جديدة تحقّق بعض مطالبهم".

واضاف الاعرجي، أن "الكتل السياسية التي من المفترض أن تُمثّلهم، ستدخل في صراع كسر الإرادات لتحقيق غاياتٍ خاصة".



ومن المقرر ان يعقد مجلس النواب اليوم الخميس، جلسة استثنائية للتصويت على حكومة محمد توفيق علاوي.