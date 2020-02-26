واشنطن تطالب الحكومة العراقية بحماية المصالح الاميركية

طالبت الولايات المتحدة، الاربعاء، الحكومة العراقية بحماية المصالح الاميركية. وقال مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شنكر في مؤتر صحافي تابعته الخليج 365، "نطالب السلطات العراقية بحماية المصالح الأميركية". واضاف "نحمل عصائب أهل الحق مسؤولية الهجمات على المصالح الأميركية"، مشيرا الى ان "حزب الله ما زال يشكل تهديدا للقوات الأميركية في العراق".

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