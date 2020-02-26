وزير الداخلية يمنح قدم ممتازاً لكافة الضباط والمنتسبين

قرر وزير الداخلية ياسين طاهر الياسري، منح قدم ممتازاً لكافة الضباط والمنتسبين، فيما وجه الشكر والتقدير للموظفين المدنيين العاملين في الوزارة وتشكيلاتها. وقال الياسري في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "استناداً للصلاحيات المخولة لنا قررنا منح كافة الضباط والمراتب قدماً ممتازاً وتوجيه الشكر والتقدير للموظفين المدنيين العاملين في الوزارة وتشكيلاتها". وأضاف ان "هذا التكريم جاء تثميناً للتضحيات الغالية والجهود الكبيرة التي بذلها ولا زال يبذلها منسوبي الوزارة بكل تشكيلاتها"، مؤكدا "على أهمية قيام منسوبي الوزارة وتشكيلاتها ببذل المزيد من الجهود والسير بخطوات حثيثة لخدمة أبناء الشعب العراقي".

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