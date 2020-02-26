قوة امنية تقتل ارهابيا حاول التعرض عليها في ديالى

اعلنت خلية الاعلام الامني، الاربعاء، ان قوة امنية قتلت ارهابيا حاول التعرض عليها في ديالى.

وقال الخلية في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "قوة من الفرقة الخامسة في محافظة ديالى، تمكنت من قتل إرهابي حاول التعرض على إحدى النقاط التابعة للفرقة في قرية البو محمد بناحية العظيم".

واضافت ان "الحادث أسفر عن إصابة احد افراد النقطة" .