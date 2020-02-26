نقابة الفنانين: حكومة علاوي لن تكون مغايرة للحكومات السابقة

وقالت النقابة في رسالتها الى علاوي، واطلعت عليه الخليج 365، إن "الوسط الفني العراقي لم يفاجأ من خلو برنامجكم الحكومي المزمع من أية اشارة قريبة أو بعيدة تتعلق بمستقبل الفن العراقي".

واضافت أن "عدم استغرابنا مبني على قناعتنا الراسخة أن حكومتكم ( إن تم التصويت عليها ) لن تكون مغايرة لما سبقها من حكومات في تغييب دورنا المتمثل في صيانة الروح الوطنية العراقية التي تريد أن تنال منها الصفقات السياسية المشبوهة".



وجاء في الرسالة ايضا، "دولة الرئيس المكلف .. لقد قامت نقابتنا بدورها الوطني والفني الإنساني موفية بالتزاماتها إزاء شعبنا العراقي مع كل محاولات تهميشنا وعزلنا وكسر إرادتنا التي اندكت تماما مع مطالب المتظاهرين السلميين المشروعة".

وتابع بيان النقابة قائلا "لذلك نأمل لحكومتكم النجاح في تحقيق مطالبهم وأهمها محاسبة القتلة والمجرمين والفاسدين، وضمان إنتخابات مبكرة وفقاً لقانون انتخابي عادل وشفاف"، مضيفا "حين تأتي حكومة قادمة تضع في برنامجها الحكومي أولوية للفنان وتفهم دوره الإنساني ستكون لنا وقفة داعمة وسنعمل معا يداً بيد".



وختمت نقابة الفنانين بيانها بالقول "أما حكومتكم القادمة فيكفيها فريق مستشاريكم الذي لم ينتبه منهم أحد ولم ينبه دولتكم إلى أهمية الدور الكبير الذي تتبناه نقابتنا والزملاء في النقابات المهنية الأخرى والشريكة معنا في صياغة المشهد العراقي القادم".

واعلن رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، أن التصويت على الكابينة الحكومية سيكون يوم غد الخميس، مشيرا الى ان البلاد ستطوي غدا "صفحة المحاصصة".

وكلف رئيس الجمهورية برهم صالح ، مطلع شباط 2020، محمد توفيق علاوي بتشكيل الحكومة، خلفا ل‍عبد المهدي.

