أكثر من 40 دولة على خريطة كورونا ومنظمة الصحة تقول لا داعي للذعر

ورغم دخول دول جديدة على قائمة تفشي الفيروس، فإن مدير منظمة الصحة العالمية في أوروبا هانز كلوج حث خلال مؤتمر صحفي بمقر وزارة الصحة الإيطالية في روما على عدم الذعر من تفشي الفيروس، مشيرا إلى أن أكثر من 96% من الإصابات بالفيروس سُجلت في الصين، داعيا إلى عمل دولي منسق لمواجهة تفشي الفيروس.الصين بؤرة المرضفي الصين، التي نشأ فيها الفيروس، أعلنت السلطات اليوم الأربعاء ارتفاع مجموع الوفيات الناجمة عن كورونا إلى 2715 حالة، بعدما سجلت في الساعات الـ24 الماضية وفاة 52 شخصا، وهو أقل معدل يومي للوفيات تسجله البلاد خلال ثلاثة أسابيع.

وقالت لجنة الصحة الوطنية في تحديثها اليومي للإحصاءات المتعلقة بتفشي الفيروس، إن عدد المصابين الجدد خلال الساعات الـ24 الماضية بلغ 406 أشخاص، الأغلبية الساحقة منهم (401) يقطنون في مقاطعة هوبي (وسط البلاد) بؤرة الفيروس، التي سجّلت فيها كل الوفيات الجديدة من دون استثناء، وبذلك يرتفع مجموع المصابين بالفيروس في الصين إلى أكثر من 78 ألف شخص.



عربيا:أعلنت السلطات في الكويت تسجيل 25 حالة، ووسعت إجراءاتها الاحترازية لاحتواء فيروس كورونا مع ارتفاع عدد الإصابات بوتيرة متسارعة.

أما البحرين فأعلنت ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة إلى 26.

وسجلت عُمان إصابات جديدة، لترتفع الإصابات إلى أربع، وأوقفت عمليات الاستيراد والتصدير باستخدام سفن إيرانية في ميناء خصب.

وفي العراق، أعلنت وزارة الصحة تشخيص أربع حالات جديدة، بينما مدّدت السلطات حظر دخول المسافرين القادمين من الصين وإيران ودول أخرى.

أما لبنان فقرر وقف الرحلات الدينية مع الدول التي تشهد تفشيا للفيروس.

وفي قطر، أعلنت الخطوط الجوية وقفَ الرِحلات مؤقتا من وإلى مشهد وشيراز وأصفهان في إيران.

بدورها أعلنت الجزائر تسجيل أول إصابة، وهي لمواطن إيطالي.

إيران وكوريا بؤرتان جديدتان

في إيران، ارتفع عدد الوفيات إلى 19 والمصابين إلى 139، بينما أعلن الرئيس حسن روحاني أنه لم يتخذ لحد الآن أي قرار بشأن فرض الحجر الصحي على أي مدينة.

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أما كوريا الجنوبية فقد أعلنت فجر الأربعاء تسجيل 169 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات فيها إلى 1146، كما سجلت حالة الوفاة رقم 12 جراء الإصابة بكورونا.

يشار إلى أن السلطات الكورية الجنوبية تسابق الزمن لإجراء فحوص على نحو 200 ألف شخص من رواد كنيسة في مدينة دايغو، بؤرة المرض هناك.

من جهتها، أعلنت قيادة القوات الأميركية المتمركزة في كوريا الجنوبية، إصابة أحد جنودها بفيروس كورونا، وقالت القيادة إن الجندي المصاب يخدم في قاعدة كارول العسكرية الواقعة على بعد 30 كيلومترا شمال مدينة دايغو.

في أوروبا

برزت دول جديدة على خريطة الإصابات بكورونا، فقد أعلنت اليونان تسجيل أول إصابة، بينما أعلنت فرنسا أول وفاة لمواطن ضمن ثلاث حالات جديدة تم اكتشافها.

أما في إيطاليا، فقد قال رئيس وكالة الحماية المدنية إن رجلا توفي في شمالي البلاد بسبب كورونا ليرتفع إجمالي عدد الوفيات في البلاد إلى 12، في حين زاد عدد الإصابات المؤكدة إلى 376، بارتفاع أكثر من 50 مقارنة مع اليوم السابق.

الأميركتان

في الولايات المتحدة، قالت المراكز الأميركية للتحكم بالأمراض والوقاية منها إنها تتوقع انتشارا لفيروس كورونا في البلاد لكن السؤال هو متى سيحصل ذلك؟

كما أعلنت البرازيل أنها سجلت أول حالة إصابة، وهي الأولى في أميركا اللاتينية.