بالفيديو..لاول مرة اربع نساء في الحكومة العراقية

تتسارع الحوارات وتتشنج مع اقتراب موعد عقد جلسة البرلمان الخاصة بالتصويت على حكومة محمد علاوي الذي اكمل تسمية وزرائه باستثناء اربع وزارات ستكون شاغرة. كما وضمت حكومة علاوي اربع نساء وهذه هي الحكومة الاولى التي تمثل بها النساء بهذه العدد.

وبينما حسمت بعض الكتل موقفها بالتصويت على الحكومة المؤقتة، كتحالف الفتح وسائرون مع استمرار المفاوضات والاجتماعات.

نفى تحالف القوى وجود اي حوارات مع رئيس الوزراء المكلف نتيجة اعتراض التحالف على شخص علاوي ومنهاجة الحكومي .

اما الاكراد فهم الاقرب لمسك العصا من المنصف بين المؤيدين لعلاوي والرافضين، فهم يريدون حكومة تمثل جميع المكونات .وهذه التمثيل يراه رئيس الحكومة عودة للمحاصصة .

ويعتزم مجلس النواب عقد جلسة طارئة يوم الخميس المقبل .للتصويت على الحكومة المؤقتة بالرفض والقبول.

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