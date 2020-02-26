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تسجيل ثاني إصابة بفيروس كورونا في لبنان

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2020-02-26 | 15:00

تسجيل ثاني إصابة بفيروس كورونا في لبنان

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أعلنت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الأربعاء، عن تسجيل حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا (كوفيد -19) في لبنان
وذكرت وكالة "النشرة" اللبنانية نقلا عن قناة لبنانية تسجيل حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا والمصاب هي امرأة كانت على متن الطائرة القادمة من إيران.

وأشارت المصادر إلى أن "الحالة الجديدة كانت في الحجر الصحي في مستشفى بيروت الحكومي واليوم ظهرت نتيجة فحص الفيروس ايجابية".


وأعلن وزير الصحة اللبناني عن تجهيز حجر صحي من 140 سريرا في مستشفى رفيق الحريري ببيروت ومحاولة تهدئة الشارع من خلال الدعوة إلى التزام المواطنين البيوت في حال الشعور بعارض صحي.

وبحسب ما أفادت به مراسلة "سبوتنيك" في لبنان، في وقت سابق، فإنه بعد الإعلان الرسمي عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس الكورونا في لبنان وصلت من إيران، سيطرت حالة من السخرية والهلع على اللبنانيين كان ميدانها وسائل التواصل الاجتماعي، لكن مع مرور الوقت تحولت القضية إلى جدال كبير بشأن سبل وإجراءات الدولة المتخذة لمواجهة الفيروس.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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