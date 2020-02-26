التربية تمدد عطلة نصف السنة في بغداد والبصرة

أعلنت وزارة التربية، الاربعاء، حصول موافقة وزيرة التربية سها خليل العلي بك على تمديد عطلة نصف السنة لتلاميذ وطلبة محافظتي بغداد والبصرة لمدة اسبوع واحد. وقالت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "حصلت موافقة وزيرة التربية سها خليل العلي بك على تمديد عطلة نصف السنة لتلاميذ وطلبة محافظتي بغداد والبصرة لمدة اسبوع واحد. وأوضحت، أن "قرار التعطيل جاء كاجراء احترازي وحفاظا على صحة طلبتنا وتلاميذنا الاعزاء اثر تسجيل حالات مؤكدة بفايروس كورونا في البلاد"

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