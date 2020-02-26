اعلنت أمانة بغداد، الاربعاء، عن رفع كتل كونكريتية من محيط كلية الصيدلة وسط بغداد. وقالت الامانة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "الجهد الهندسي والآلي الخاص بأمانة بغداد وقيادة عمليات بغداد وبمتابعة مكتب امين بغداد باشروا برفع الكتل الكونكريتية من محيط كلية الصيدلة الجامعة المستنصرية ضمن منطقة القادسية". وأضاف أن "الملاكات الخدمية باشرت بعدها بحملة لتنظيف وتاهيل الموقع".

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كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. كلية في بغداد تودع الكتل الكونكريتية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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