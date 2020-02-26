بالفيديو..اغلاق الحدود مع ايران وايقاف تبادل البضائع

قرار اتخذته حكومة ديالى المحلية بالتشاور مع الحكومة المركزية فضلا عن الجهات المختصة في المحافظة تضمن اغلاق الحدود مع ايران لثلاثة ايام ..رئاسة صحة ديالى وصفت ذلك باجراء احترازي يهدف الى منع دخول فايروس كورونا عن طريق البضائع. الوافدين الايرانيين مشيرة الى تعزيز المنافذ الحدودية بالكوادر المختصة واجهزة الفحص مع تهيئة اماكن للحجز والحجر داخل قضاءي بعقوبة وخانقين.

القرار ورغم اهميته لكنه لايكفي فقد تفاقمت نقمة اهالي المحافظة بسبب ماوصفوه جشع البعض من اصحاب الصيدليات مستغلين غياب الرقابة لترتفع اسعار الكمامات الى مبالغ خيالية.

محافظة ديالى اغلقت الحدود مع ايران .. قرار صائب حسب مختصين لكنه لايكفي فالمنافذ الحدودية هنا تخلو من المعدات الحديثة للفحص.

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