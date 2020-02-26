أفادت مصادر أمنية في سوريا، اليوم الاربعاء، بانفجار عبوة ناسفة زرعها "إرهابيون" في سيارة انفجرت بمدينة قطنا بريف دمشق، ما أسفر عن إصابة شخص واحد.
وقالت المصادر، لوكالة "سانا" السورية الرسمية، إن عبوة ناسفة انفجرت بسيارة، صباح اليوم، في بلدة قطنا بجنوب غربي دمشق، ما أدى إلى إصابة سائقها بجروح.
بدوره أكد "حزب البعث" في ريف دمشق أن عبوة ناسفة انفجرت أمام مقره هناك.
ولقي شخص مصرعه أمس الثلاثاء، وأُصيب اثنان آخران بجروح بليغة بتفجير عبوتين ناسفتين بسيارتين قرب ملعب تشرين بالبرامكة وفي مدخل نفق الأمويين بدمشق.
كانت هذه تفاصيل خبر انفجار أمام مقر لحزب البعث في دمشق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.