انفجار أمام مقر لحزب البعث في دمشق

وقالت المصادر، لوكالة "سانا" السورية الرسمية، إن عبوة ناسفة انفجرت بسيارة، صباح اليوم، في بلدة قطنا بجنوب غربي دمشق، ما أدى إلى إصابة سائقها بجروح.

بدوره أكد "حزب البعث" في ريف دمشق أن عبوة ناسفة انفجرت أمام مقره هناك.



ولقي شخص مصرعه أمس الثلاثاء، وأُصيب اثنان آخران بجروح بليغة بتفجير عبوتين ناسفتين بسيارتين قرب ملعب تشرين بالبرامكة وفي مدخل نفق الأمويين بدمشق.