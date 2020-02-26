ملاعب تدريب مونديال 2022 تستضيف منافسات بطولة كأس العمال

وفي إطار الاستعدادات المتواصلة لاستضافة البطولة، شهد فندق العزيزية بوتيك في منطقة أسباير زون أمس الثلاثاء مراسم القرعة بحضور مدربي وقادة الفرق المتنافسة في البطولة التي تشهد مشاركة 20 فريقاً، من بينها 18 فريقاً يمثلون شركات مرتبطة بمشاريع اللجنة العليا.وفي تصريح له عقب إجراء قرعة البطولة، قال حسن ربيعة الكواري، المدير التنفيذي للمبيعات والتسويق والاتصال في مؤسسة دوري نجوم قطر: "نفخر بتنظيم النسخة الثامنة من بطولة كأس العمال التي ندرك أنها تعني الكثير لجميع المشاركين فيها، حيث تتيح الفرصة أمام العمال لممارسة رياضتهم المفضلة، وإبراز مهاراتهم في اللعبة أمام شريحة واسعة من الجمهور. كما تساعد البطولة في توسيع نطاق ممارسة رياضة كرة القدم في المجتمع. ونتطلع بكل شغف إلى نسخة أخرى ناجحة من البطولة".من جانبها، قالت فاطمة النعيمي، مديرة إدارة الاتصال في اللجنة العليا للمشاريع والإرث: "نفخر بدعم نسخة أخرى من بطولة كأس العمال وسعداء بنجاح البطولة في حجز موقع لها ضمن روزنامة كرة القدم القطرية. وتمثل هذه البطولة، التي يتواصل نجاحها عاماً بعد آخر، مبعث فخر لنا في اللجنة العليا، إذ نسعى جاهدين إلى إتاحة الفرص التي تساعد عمالنا في انتهاج أنماط حياة صحية ونشطة. أرجو التوفيق لجميع الفرق المشاركة في نسخة هذا العام من البطولة".

ويتطلع فريق شركة النخيل لاندسكيبس، مقاول اللجنة العليا لملاعب التدريب، إلى الفوز بلقب البطولة للعام الرابع على التوالي، إذ شهدت المباراة النهائية لنسخة العام الماضي فوز فريق النخيل باللقب بعد تفوّقه على فريق مجموعة شركات طالب التجارية بأربعة أهداف لصفر في استاد جاسم بن حمد بنادي السد، بحضور أكثر من 10 آلاف مشجّع.

يشار إلى أن منافسات مرحلة المجموعات والأدوار الإقصائية في النسخة الثامنة من بطولة كأس العمال ستقام في ملاعب التدريب المونديالية في جامعة قطر، والتي استضافت العام الماضي معسكرات تدريبية للعديد من المنتخبات الوطنية شملت الجزائر، وعُمان، وإيران، والهند.