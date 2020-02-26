زين العراق الأولى والوحيدة توفر خدمة شراء تطبيقات والعاب متجر جوجل من الرصيد مباشرة

زين الشركة الأولى والوحيدة في العراق التي تتيح لمشتركيها شراء التطبيقات والألعاب من متجرGoogle Play باستخدام رصيد الهاتف مباشرة وزين العراق الأولى والوحيدة التي توفر خدمة شراء تطبيقات والعاب متجر جوجل من الرصيد مباشرة

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