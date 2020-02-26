نفى الفريق الطيار المتقاعد فيصل فنر الجربا، الأربعاء، الأنباء التي تحدثت عن ترشيحه لتولي منصب وزير الدفاع في حكومة رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، رافضاً تسنم أي منصب في الحكومة.
وقال الجربا، إن "بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي تداولت اسمي كمرشح لوزارة الدفاع في الحكومة المرتقبة، ولتكرار هذا الأمر بشكل مكثف خلال الأيام الأخيرة انفي علاقتي بتلك الإشاعة".
وأضاف الجربا في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه: "كما وأرفض تسنم أي منصب في الحكومة المرتقبة"، داعياً وسائل الإعلام إلى "تحري الدقة والمصداقية في ما تتداوله من أخبار".
كانت هذه تفاصيل خبر الجربا ينفي ترشيحه لوزارة الدفاع: أرفض تسنم أي منصب في الحكومة المرتقبة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.