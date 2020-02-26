الجربا ينفي ترشيحه لوزارة الدفاع: أرفض تسنم أي منصب في الحكومة المرتقبة

وقال الجربا، إن "بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي تداولت اسمي كمرشح لوزارة الدفاع في الحكومة المرتقبة، ولتكرار هذا الأمر بشكل مكثف خلال الأيام الأخيرة انفي علاقتي بتلك الإشاعة".

وأضاف الجربا في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه: "كما وأرفض تسنم أي منصب في الحكومة المرتقبة"، داعياً وسائل الإعلام إلى "تحري الدقة والمصداقية في ما تتداوله من أخبار".