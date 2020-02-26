مصدر: ١٣٠ نائبا لن يصوتوا على حكومة علاوي

كشف مصدر سياسي، الاربعاء، ان ١٣٠ نائبا لن يصوتون على حكومة رئيس الوزراء المكلف محمد علاوي. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "١٣٠ نائبا كرديا وسنيا لن يصوتون على حكومة رئيس الوزراء المكلف محمد علاوي". واضاف المصدر ان "مسعود بارزاني ابلغ الفريق المفاوض لعلاوي رفضه تمرير حكومته وعدم تصويت الكرد لها".



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