بالوثيقة.. الكعبي يخاطب مفوضية حقوق الانسان بخصوص إحلال 'صبحي' محل 'محمود'

وقال مكتب الكعبي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن الأخير "خاطب رئيس مجلس المفوضين في المفوضية العليا لحقوق الانسان لبيان السند القانوني لإحلال (انس اكرم محمد صبحي) محل (وحدة محمود فهد عبد) في عضوية مجلس المفوضين بالرغم من ان الإحلال المذكور يتعارض مع أحكام البند رابعاً من المادة ٨ من قانون مفوضية حقوق الإنسان رقم ٥٣ لسنة ٢٠٠٨ المعدل".وأضاف الكعبي، بحسب البيان، أن "هذا البند قضى بأن تكون نسبة تمثيل النساء في المجلس بما لا يقل عن ثلث عدد أعضائه والذي جرى التأكيد على مضمونه بموجب قرار المحكمة الاتحادية العليا المرقم ٤٢/ اتحادية/ ٢٠١٢ في ٢٠١٢/٩/١٩"، مطالباً مجلس المفوضين بـ"تزويده بنسخ التقرير السنوي للمفوضية للأعوام ٢٠١٩/٢٠١٨/٢٠١٧ ، متضمنا تقييماً عاماً عن حقوق الإنسان في العراق".

وتابع، أن "تمثيل النساء في مجلس المفوضين أمر جوهري وقانوني ويجب عدم التعرض على نسبة المحددة قانوناً لأي سبب كان"، مجدداً دعوته بأن "يكون للمرأة تمثيل حقيقي ومنصف داخل مراكز صنع القرار في شتى مؤسسات الدولة".