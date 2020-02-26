استمرار الانقسام بشأن حكومة علاوي وتوقعات بتغييرات في اسماء التشكيلة الوزارية

كشف مصدر سياسي، الاربعاء، عن استمرار الانقسام السياسي بشأن حكومة رئيس الوزراء المكلف محمد علاوي، فيما توقع باجراء تغييرات في اسماء التشكيلة الوزارية.

وقال المصدر ان "مشاورات الأحزاب السياسية مع حكومة رئيس الوزراء المكلف محمد علاوي، مازالت تشهد انقسامات رغم استمرار اللقاءات التي لم تتوقف طيلة الليلة الماضية، واستؤنفت في وقت مبكر من صباح الأربعاء"، مبينا ان "جهود علاوي تنصبّ الآن على محاولة إقناع الأكراد بالانضمام إلى فريق الداعمين لحكومته".

واضاف ان "القوى الكردية لم تحسم أمرها، حتى صباح الأربعاء، بشأن دعمها للحكومة الجديدة، أم الوقوف ضدها"، متوقعا ان "تحدث بعض التغييرات الطفيفة على أسماء تشكيلة علاوي، في حال وافق الأكراد على دعمه".

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واكد المصدر ان "هذا الأمر لن يكون سهلاً في ظل وجود صراع سياسي محموم للحصول على الوزارات في الحكومة الجديدة".

واعلن رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، أن التصويت على الكابينة الحكومية سيكون يوم غد الخميس، مشيرا الى ان البلاد ستطوي غدا "صفحة المحاصصة".