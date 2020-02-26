الشابندر: الگصگوصة هي من يحكم ورموز شيعة السلطة مستبشرين او مذعنين

اعتبر السياسي العراقي عزت الشابندر، اليوم الاربعاء، أن ماوصفها بـ"الگصگوصة" هي من يحكم البلاد، مشيرا الى أن رموز شيعة السلطة اما "مستبشرين او مذعنين". وقال الشابندر، في تغريدة له على موقع "تويتر"، إنـه "في اللقاء المتلفز الاخير قضي الامر فأن (الگصگوصة) هي من يحكم وما على رموز شيعة السلطة اكثر من ان يتمتموا مع انفسهم بحروفٍ قد لا يسمعونها هم، مستبشرين او مذعنين لا فرق لدى سماحته".



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