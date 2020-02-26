'كورونا' تحتجز توم كروز في فندق بإيطاليا وتوقف إنتاج فيلمه

اضطر توم كروز وفريق طاقم فيلم "المهمة المستحيلة 7"، إلى التوقف عن التصوير في إيطاليا بعد اندلاع فيروس "كورونا" في البلاد.
وفي بيان لها، قالت شركة الإنتاج: "خلال هذه الفترة الزمنية، نريد أن نضع في اعتبارنا مخاوف الطاقم والسماح لهم بالعودة إلى ديارهم حتى يبدأ الإنتاج".
وتابعت: "سنستمر في مراقبة هذا الوضع والعمل مع مسؤولي الصحة والحكومة في ظل التطورات الحاصلة".
ومع إجراء التعديلات على برنامج التصوير في البندقية، تماشيا مع القواعد الصحية التي وضعتها السلطات الإيطالية لمواجهة انتشار "كورونا"، أُجبر توم كروز، الذي وصل إلى البندقية في 20 فبراير، وطاقم الفيلم على المكوث في فندق Gritti Palace الفاخر، حتى 1 مارس، في انتظار قرار بشأن مستقبل الإنتاج.
وكان مقررا أن يصدر الفيلم في صيف 2021، لكن إيقاف التصوير قد يؤخر تاريخ عرضه.
وتأتي هذه الإجراءات في ظل تسجيل وفاة سابع مريض بسبب فيروس "كورونا" الجديد، في إيطاليا، يوم الاثنين 24 فبراير، وارتفاع عدد حالات الإصابات المؤكدة إلى 229.
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