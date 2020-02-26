دعت النائبة عالية نصيف، اليوم الاربعاء، المواطنين إلى مقاطعة أية صيدلية تبيع الكمامة بأكثر من ٢٥٠ دينارا، مؤكدة أن على الحكومة توفير الكمامات مجاناً للمواطنين أو على الأقل توزيعها بأسعار رمزية لقطع الطريق على ضعاف النفوس الذين يحاولون احتكارها .
وأضافت نصيف "من المؤسف أن بعض ضعاف النفوس من أصحاب الصيدليات رفعوا سعر الكمامات التي كانت حتى وقت قريب لاقيمة لها ولاتستخدم خارج المستشفيات الا مرات معدودة في السنة أثناء مواسم الغبار، وسعرها كان لايتجاوز قطعتين بـ ٢٥٠ دينار"، مبينة ان "هذا السلوك السيء يتنافى مع أخلاقنا العراقية وما تربينا عليه من نبل وشهامة".
وشددت نصيف على "ضرورة أن تتدخل الحكومة وتغلق الصيدليات المخالفة، وأن توفر الكمامات مجاناً للمواطنين أو بأسعار رمزية"، داعية المواطنين إلى "مقاطعة الصيدليات التي تبيعها بأكثر من السعر المعروف، معبرة عن شكرها الجزيل لبعض الصيدليات التي علقت لافتات تقول (الكمامات مجاناً) أو تبيعها بأسعار زهيدة جداً وتحدد كمية محدودة لكل شخص لمنع المتاجرة بها، فهؤلاء أناس شرفاء يستحقون أن ندعمهم وننشر اسماء صيدلياتهم في مواقع التواصل الاجتماعي، كما إنها فرصة للميسورين لشراء كميات منها وتوزيعها للناس مجاناً، ونسأل الله تعالى أن يحفظ شعبنا وشعوب العالم من هذا البلاء".
كانت هذه تفاصيل خبر نائبة للمواطنين: لاتشتروا الكمامات باسعار تتجاوز 'قطعتين بـ ٢٥٠ دينارا' لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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